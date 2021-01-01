В Украине выявили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Кроме того, за минувшие сутки умерли 147 человек, выздоровели 10 016 пациентов.
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19.
Наиболее сложная ситуация в Киеве (+885), Харьковской области (+713), Киевской области (+627), Полтавской области (+518), Одесской области (+544).
С начала пандемии в стране выздоровели от COVID-19 720 009 пациентов.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавируса. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах относительно развития ситуации с COVID-19.
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В Украине выявили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Кроме того, за минувшие сутки умерли 147 человек, выздоровели 10 016 пациентов.
За все время пандемии в Украине подтвердили 1 064 479 случаев COVID-19.
Наиболее сложная ситуация в Киеве (+885), Харьковской области (+713), Киевской области (+627), Полтавской области (+518), Одесской области (+544).
С начала пандемии в стране выздоровели от COVID-19 720 009 пациентов.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавируса. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах относительно развития ситуации с COVID-19.