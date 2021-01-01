Сербия 1 января 2021 года начала получать российский газ по газопроводу «Турецкий поток» через Черное море, Турцию и Болгарию. Ранее российский газ в республику шел через Украину и Венгрию.
Об этом сообщает Интерфакс.
Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево/Зайчар на границе Болгарии и Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич дал старт запуску поставок. Речь идет о поставках 6 млн куб. м газа в сутки.
Как сообщалось, газопровод «Турецкий поток», по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония.
Ранее сообщалось, что российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Работы проходят территориальных водах Германии.
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Сербия 1 января 2021 года начала получать российский газ по газопроводу «Турецкий поток» через Черное море, Турцию и Болгарию. Ранее российский газ в республику шел через Украину и Венгрию.
Об этом сообщает Интерфакс.
Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево/Зайчар на границе Болгарии и Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич дал старт запуску поставок. Речь идет о поставках 6 млн куб. м газа в сутки.
Как сообщалось, газопровод «Турецкий поток», по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония.
Ранее сообщалось, что российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Работы проходят территориальных водах Германии.