Сербия 1 января 2021 года начала получать российский газ по газопроводу «Турецкий поток» через Черное море, Турцию и Болгарию. Ранее российский газ в республику шел через Украину и Венгрию.

Об этом сообщает Интерфакс.

Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево/Зайчар на границе Болгарии и Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич дал старт запуску поставок. Речь идет о поставках 6 млн куб. м газа в сутки.

Как сообщалось, газопровод «Турецкий поток», по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония.