Полиция Висконсина, США, арестовала фармацевта, который умышленно испортил партию вакцины от коронавируса. Инцидент произошел в городке Графтон.

Об этом сообщает WBAY.

Бывший сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально достал из холодильника около 500 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат потеряет эффективность.



Полиция выдвинула мужчине обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материального ущерба, а также действиях, которые создали риск для здоровья других людей.

По предварительным данным, фармацевт нанес ущерб на сумму от 8 до 11 тысячи долларов.



Aurora Health Care уведомила 57 человек, которым, предварительно, сделали инъекцию неэффективной вакциной.

Напомним, ранее в испанском автономном сообществе Страна Басков неизвестный проник в медицинский центр и похитил готовые ПЦР-тесты на коронавирус. После он уничтожил их и разбросал по улице.