За минувшие сутки в мире зафиксировали рекордные 736 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Около 30% новых случаев зарегистрировали в США – 228 тысяч.
В Великобритании и Бразилии обнаружили около 56 тысяч больных. Более 23 тысяч заражений в сутки подтвердили в Германии и Италии.
За это время от осложнений коронавируса умерли 13 411 человек. Досадное первенство по количеству жертв за сутки держат США, Мексика, Бразилия и Великобритания.
Украина по количеству выявленных случаев коронавируса по состоянию на 31 декабря заняла 17 позицию среди других государств мира, по количеству смертей – 14 место.
Сейчас в мире лечатся от коронавируса 22,6 млн человек, выздоровели – 59,3 млн больных, умерло – 1 миллион 825 тысяч человек.
Напомним, в Украине выявили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.
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За минувшие сутки в мире зафиксировали рекордные 736 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Около 30% новых случаев зарегистрировали в США – 228 тысяч.
В Великобритании и Бразилии обнаружили около 56 тысяч больных. Более 23 тысяч заражений в сутки подтвердили в Германии и Италии.
За это время от осложнений коронавируса умерли 13 411 человек. Досадное первенство по количеству жертв за сутки держат США, Мексика, Бразилия и Великобритания.
Украина по количеству выявленных случаев коронавируса по состоянию на 31 декабря заняла 17 позицию среди других государств мира, по количеству смертей – 14 место.
Сейчас в мире лечатся от коронавируса 22,6 млн человек, выздоровели – 59,3 млн больных, умерло – 1 миллион 825 тысяч человек.
Напомним, в Украине выявили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.