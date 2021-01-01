За минувшие сутки в мире зафиксировали рекордные 736 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Около 30% новых случаев зарегистрировали в США – 228 тысяч.

В Великобритании и Бразилии обнаружили около 56 тысяч больных. Более 23 тысяч заражений в сутки подтвердили в Германии и Италии.

За это время от осложнений коронавируса умерли 13 411 человек. Досадное первенство по количеству жертв за сутки держат США, Мексика, Бразилия и Великобритания.

Украина по количеству выявленных случаев коронавируса по состоянию на 31 декабря заняла 17 позицию среди других государств мира, по количеству смертей – 14 место.

Сейчас в мире лечатся от коронавируса 22,6 млн человек, выздоровели – 59,3 млн больных, умерло – 1 миллион 825 тысяч человек.

Напомним, в Украине выявили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.