В ближайшее время Канада планирует ввести необходимость предоставления отрицательного результата теста на коронавирус для всех, кто приезжает в страну.

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции министра межправительственных отношений Канады Доминика Леблана, цитирует Укринформ.

По словам члена правительства, ПЦР-тест должен быть сделан за три дня до прибытия в Канаду. Ожидается, что новые правила начнут действовать в течение этой недели.

Однако новое ограничение не будет заменять обязательный двухнедельный карантин для всех, кто приезжает в Канаду.

– Федеральный или любой другой правительство в Канаде не могут помешать канадцам путешествовать, но мы призываем воздержаться от всех неважных путешествий. Если вы все же вынуждены путешествовать, помните, что после возвращения в Канаду должны следовать указаниям и находиться в карантине 14 дней. Это не только правильный поступок, но и требование закона, за несоблюдение которой могут быть серьезные последствия, – добавил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр.

Напомним, ранее о таком требовании заявили власти Норвегии.