В Украине с 1 января предусмотрели бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. Соответствующий закон вступил в силу.
Закон 3 декабря опубликовали в издании Голос Украины, передает РБК-Украина.
С того же дня он частично вступил в силу в части поручений Кабинету министров до 1 января 2021 года. Правительство до этого дня обязали:
Бесплатным питанием обеспечат детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
Напомним, школьное питание в 2021 году обойдется бюджету Николаева в ₴120,5 млн.
|
Ледяной дом – или как пережить зиму в Николаеве при нынешних тарифах?Александр Жолобецкий
|
Шпагат СєнкевичаСтанислав Мартиросов
В Украине с 1 января предусмотрели бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. Соответствующий закон вступил в силу.
Закон 3 декабря опубликовали в издании Голос Украины, передает РБК-Украина.
С того же дня он частично вступил в силу в части поручений Кабинету министров до 1 января 2021 года. Правительство до этого дня обязали:
Бесплатным питанием обеспечат детей, родители которых погибли (пропали без вести), умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
Напомним, школьное питание в 2021 году обойдется бюджету Николаева в ₴120,5 млн.