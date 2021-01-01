По состоянию на 10:00 1 января в Николаевской области зарегистрировано 456 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 31773 (+456) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 21597 (+279)

Первомайск - 1024 (+6);

Южноукраинск - 1040 (+12)

Вознесенск - 844 (45)

Очаков - 486;

Арбузинский район - 289 (+5);

Баштанский район - 460;

Березанский район - 403;

Братский район - 215;

Березнеговатский район - 203 (+5);

Веселиновский район - 282;

Витовский район - 1144 (+18)

Вознесенский район - 284 (+6);

Врадиевский район - 230 (+1)

Еланецкий район - 147 (+7)

Доманевский район - 278 (+6);

Казанковский район - 361;

Кривоозерский район - 250 (+2)

Николаевский район - 413 (+3)

Новобугский район - 248 (+1)

Новоодесский район - 534 (+38);

Очаковский район - 240 (+1)

Первомайский район - 423 (+12)

Снигиревский район - 378 (+9).

Заболевание COVID-19 установлен в 1380 (+18) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки - 250, всего выздоровели -14458.

Умерло всего от последствий COVID-19 - 522, за сутки - 6.

Напомним, в Украине выявили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.