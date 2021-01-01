По состоянию на 10:00 1 января в Николаевской области зарегистрировано 456 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 31773 (+456) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1380 (+18) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки - 250, всего выздоровели -14458.
Умерло всего от последствий COVID-19 - 522, за сутки - 6.
Напомним, в Украине выявили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.
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По состоянию на 10:00 1 января в Николаевской области зарегистрировано 456 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 31773 (+456) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1380 (+18) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки - 250, всего выздоровели -14458.
Умерло всего от последствий COVID-19 - 522, за сутки - 6.
Напомним, в Украине выявили 9432 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Киевской областях.