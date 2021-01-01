Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Николаевской области с Новым годом.
Видеопоздравление опубликовано на странице Николаевской областной государственной администрации в социальной сети Facebook.
Президент пожелал жителям области согласия, достатка и мира.
– Я поздравляю вас с 2021 годом! Пусть в новом году будет согласие, благополучие, достаток и мир. Центр вашей области назван в честь Святого Николая – покровителя моряков, пусть с его помощью в новом году ваше «плаванье» к успеху и счастье пройдет под полными парусами, с попутным ветром и без штормов. Крепкого здоровья, улыбок на все 32, температуры на все 36,6 и настроения на все 100, - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении рассказал детям о борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуацию на Донбассе. Пожелания для граждан прозвучали как от главы государства, так и от детей.
|
Ледяной дом – или как пережить зиму в Николаеве при нынешних тарифах?Александр Жолобецкий
|
Шпагат СєнкевичаСтанислав Мартиросов
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Николаевской области с Новым годом.
Видеопоздравление опубликовано на странице Николаевской областной государственной администрации в социальной сети Facebook.
Президент пожелал жителям области согласия, достатка и мира.
– Я поздравляю вас с 2021 годом! Пусть в новом году будет согласие, благополучие, достаток и мир. Центр вашей области назван в честь Святого Николая – покровителя моряков, пусть с его помощью в новом году ваше «плаванье» к успеху и счастье пройдет под полными парусами, с попутным ветром и без штормов. Крепкого здоровья, улыбок на все 32, температуры на все 36,6 и настроения на все 100, - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении рассказал детям о борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуацию на Донбассе. Пожелания для граждан прозвучали как от главы государства, так и от детей.