Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной раде по поводу выборов в Харькове. Он просит назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса.
Об этом сообщает телеканал АТН.
Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу.
– Мы сделали все в установленном законом порядке, - сказал он.
Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике «Шарите» от последствий заболевания коронавирусом. Похороны главы Харькова состоялись 23 декабря.
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Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной раде по поводу выборов в Харькове. Он просит назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса.
Об этом сообщает телеканал АТН.
Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу.
– Мы сделали все в установленном законом порядке, - сказал он.
Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике «Шарите» от последствий заболевания коронавирусом. Похороны главы Харькова состоялись 23 декабря.