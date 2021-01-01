Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной раде по поводу выборов в Харькове. Он просит назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает телеканал АТН.

Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу.

– Мы сделали все в установленном законом порядке, - сказал он.

Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике «Шарите» от последствий заболевания коронавирусом. Похороны главы Харькова состоялись 23 декабря.