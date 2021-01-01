В пятницу, 1 января, вступило в действие соглашение о свободной торговле с Великобританией, которое ранее ратифицировала Верховная Рада. 98% украинской продукции получит доступ на британский рынок, а с 2023 года для Украины будет либерализовано еще 2%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В ведомстве назвали подписание соглашения знаковым событием. Там также отметили, что документ пришлось согласовывать и с Евросоюзом, учитывая ранее подписанное соглашение об ассоциации.

В Минэкономики отметили, что соглашение «значительно улучшит баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Соединенным Королевством, обеспечит убедительные возможности для бизнеса, выгодное сотрудничество с украинскими партнерами».

Напомним, ранее Китай заключил крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле с 14 азиатско-тихоокеанскими странами, охватываюшее 2,2 миллиарда человек.