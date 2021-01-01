Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли Джонсон на фоне окончательного завершения выхода страны из Евросоюза (Brexit) заявил, что планирует получить гражданство Франции. Так он хочет сохранить свою связь с ЕС.

Об этом он рассказал в интервью французскому радио RTL.

По его словам, вопрос не касается того, чтобы стать французом, поскольку он и так себя им считает — его мать, бабушка и дедушка были французами.

– Я всегда буду европейцем, это точно. Важно сохранить связи с ЕС, — пояснил Стэнли Джонсон.

80-летний Стэнли Джонсон долгие годы был членом Европарламента и Еврокомиссии, а до 2016 года был противником Brexit. На референдуме 2016-го Джонсон-старший проголосовал против выхода страны из ЕС, но впоследствии свое мнение изменил.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II в ночь на 31 декабря, за 11 часов до окончания «переходного периода», подписала принятый парламентом закон о торговом соглашение с Евросоюзом. Соединенное Королевство завершило выход из состава ЕС, начатый в июне 2016 года.

Ранее Европейская комиссия представила полный текст торгового соглашения с Великобританией по Brexit. В тексте 1 246 страниц.



