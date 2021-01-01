Николаевский городской голова Александр Сенкевич объяснил свой выбор при назначении на должность заместителей бывших мэра Вознесенска Виталия Лукова и главу Баштанского райсовета Анатолия Петрова.

Об этом он рассказал в интервью в программ «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Мэр отметил, что планирует передать больше обязанностей своим заместителям, чтобы лучше контролировать решение городских проблем.

– Анализируя предыдущие 5 лет, поймал себя на мысли, что стал относиться к позиции заму городского головы по-другому. Первое: я хочу больше делегировать. Меня часто обвиняли, что я пытаюсь контролировать все процессы на низком уровне, - сказал он.

Также Александр Сенкевич подчеркнул, что несмотря на свое решение, он предложит других людей на эту должность, в случае, если назначенные заместители не сумеют оправдать кредит доверия депутатского корпуса.

– Второе: сессия назначила тех людей, которых я предложил. Мне дали большой кредит доверия, а я его раздал каждому из них. Если они не будут справляться, у меня нет перед ним никаких обязательств, кроме тех, что мы должны с ними делать город лучше. Если они не смогут этого сделать вместе со мной, мы будем прощаться. Это мы обсудили перед голосованием, после него, и договорились с депутатским корпусом. Будут плохо работать – буду предлагать новых, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, первым заместителем мэра Николаева стал Виталий Луков.

Кроме него, вице мэрами были назначены Юрий Андриенко (вице-мэр по земельным вопросам), Сергей Коренев (вице-мэр по вопросам ЖКХ), Андрей Волков (управляющий делами), Дмитрий Лазарев (вице-мэр по вопросам информатизации и инноваций) и Анатолий Петров (вице-мэр по гуманитарным вопросам).

Напомним, что заместителей мэра на сессии 24 декабря утвердили 31 голосом «За», 6 человек не голосовали.