Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников. Акция против результатов выборов состоится 6 января.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Трампа в Twitter.

В этот день Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов.

– Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (18:00 по Киеву) 6 января. Место проведения будет объявлено позже, - написал Трамп.

По его словам, в этот день «будет представлено огромное количество доказательств», что результаты президентских выборов были сфабрикованы.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.

Напомним, сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа, несогласные с результатами выборов, организуют 20 января 2021 года его виртуальную «инаугурацию».