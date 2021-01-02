Об этом в эфире «Громадского радио» заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что это нормальная практика — заключать контракт на поставку вакцины до завершения клинических испытаний, другие страны также делали так, в частности, с вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna.

– Контракт осуществляется под банковские гарантии. То есть Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину, - сказал Ляшко.

Главный санврач уточнил, что поставки вакцины начнутся только после регистрации препарата от Sinovac Biotech.

– В случае если она не будет завершена до времени, который определен в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Все риски нивелировано, - заверил он.

Также Ляшко напомнил, что Украина ведет переговоры с другими производителями, в частности, британской компанией AstraZeneca.

Как известно, министерство здравоохранения заключило контракт, согласно которому Украина получит еще 1,8 миллиона доз вакцины от коронавируса. Это препарат производства китайской компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке по цене 504 гривны за дозу.