Папа Римский Франциск выступил в пятницу, 1 января, со своей традиционной молитвой Ангел Господень, призвав к миру во всем мире. Накануне он пропустил новогоднюю мессу из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает Vatican News.

Папа Франциск выступил за кафедрой в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане. Во время речи он не проявлял признаков дискомфорта и не упомянул о своей болезни.

Он выразил надежду, что 2021-й станет для всех годом «братской солидарности и мира; годом, наполненным уповающим ожиданием и надеждами».

– Я желаю, чтобы в сердцах воцарился мир… Драматические события, отметившие путь человечества в прошлом году, особенно пандемия, учат нас тому, насколько важно проявлять внимание к проблемам других людей и разделять их тревоги, - сказал Папа.

Кроме того, Папа Франциск объяснил, что речь идет о развитии менталитета и культуры заботы.

– Мир — это не просто отсутствие войны, а жизнь, полная смысла, цель которой — личная самореализация и братское общение с другими. Мир — это прежде всего дар Божий, его следует просить усердной молитвой, терпеливым и уважительным диалогом, ведя сотрудничество, открытое к истине и справедливости, всегда учитывая законные ожидания людей, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск пропустит новогоднюю мессу из-за воспаления седалищного нерва.