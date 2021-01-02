Главная база Военно-морских сил Украины будет построена в районе Очакова (Николаевская область).
Об этом сообщил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью «Радио Свобода».
ВМС получили гидротехнические сооружения и землю на побережье для строительства баз вблизи Очакова и в Бердянске.
— Это впервые — ранее имели только то, что осталось в наследство от раздела Черноморского флота в 1990-х годах, — подчеркнул Алексей Неижпапа.
Первый шаг, связанный с передачей земельных участков и гидротехнических сооружений Министерству обороны, уже сделан.
— Пока могу сказать, что в районе Очакова будет главная база, — заявил Алексей Неижпапа.
В Бердянске на Азовском море уже проведена часть работ расчистке и подготовке территории под строительство.
Напомним, в ноябре Кабинет Министров Украины утвердил передислокацию двух воинских частей Военно-морских сил Украины из Николаева в Бердянск. В частности, из Николаева в Бердянск передислоцируют воинские части А1980 и А3130, а николаевскую воинскую часть А1804 — в Очаков.
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Главная база Военно-морских сил Украины будет построена в районе Очакова (Николаевская область).
Об этом сообщил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью «Радио Свобода».
ВМС получили гидротехнические сооружения и землю на побережье для строительства баз вблизи Очакова и в Бердянске.
— Это впервые — ранее имели только то, что осталось в наследство от раздела Черноморского флота в 1990-х годах, — подчеркнул Алексей Неижпапа.
Первый шаг, связанный с передачей земельных участков и гидротехнических сооружений Министерству обороны, уже сделан.
— Пока могу сказать, что в районе Очакова будет главная база, — заявил Алексей Неижпапа.
В Бердянске на Азовском море уже проведена часть работ расчистке и подготовке территории под строительство.
Напомним, в ноябре Кабинет Министров Украины утвердил передислокацию двух воинских частей Военно-морских сил Украины из Николаева в Бердянск. В частности, из Николаева в Бердянск передислоцируют воинские части А1980 и А3130, а николаевскую воинскую часть А1804 — в Очаков.