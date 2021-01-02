20 кислородных концентраторов производства США, приобретенных Фондом Порошенко совместно с волонтерами, прибыли в Украину и в ближайшее время будут переданы в медицинские учреждения.

Об этом пятый Президент, лидер «Европейской Солидарности» сообщил в интервью на телеканале «Прямой», сообщает пресс-служба партии.

Петр Порошенко также отметил, что в целом с начала эпидемии коронавируса на помощь больницам и людям с уязвимых групп было потрачено более 150 миллионов гривен.

— Я приехал к вам с приятного события. Поступило еще 20 американских высокотехнологичных кислородных концентраторов. Представители фонда поехали их растаможивать, — отметил Петр Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко смог привезти из-за границы сотню кислородных концентраторов, которые позволяют подключать одновременно по два пациента.

— И это очень важно. Представьте себе, что 200 человек одновременно будут иметь доступ к кислороду в больницах, — говорит Петр Порошенко.

Он также отметил, что Фонд и активисты ОО «Справа громад» в течение года подключались на тех участках, где больше всего была нужна помощь.

— Когда врачей оставили без средств защиты — мы тогда завозили уникальные технологические защитные костюмы для того, чтобы хотя бы первую волну остановить, дать медицинским работникам соответствующую защиту. Это были и очки, и пульсоксиметры. Это были и отремонтированы десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, и цифровые рентгеновские аппараты для быстрой диагностики, — отметил Петр Порошенко. — Мой благотворительный Фонд потратил вместе с компаниями более 150 миллионов гривен, — сообщил Петр Порошенко.

Он также отметил, что благотворители не всегда могут подставлять плечо, в частности, в вопросе поставок вакцин такой возможности нет. Поскольку мировые производители работают только с органами официальной власти, поэтому именно правительству Зеленского необходимо немедленно позаботиться о вакцинации людей.

—У вас есть время сейчас. Время есть полтора-два месяца — и вы должны это подготовить, — отметил Петр Порошенко.

С начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания Рошен и волонтеры передали медучреждениям более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц.

Более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди уязвимых категорий.

Сейчас Фонд Порошенко и ОО «Справа громад» занимаются закупкой кислородного оборудования для больных COVID-19. Аппараты уже поступили в больницы и военные госпитали в Донецкой области, на Буковине, Прикарпатье, Тернопольской, в Запорожской, Ровенской, Львовской, Киевской и других областях Украины.

Напомним, ранее Фонд Порошенко передал больницам 50 кислородных концентраторов.