Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр с заявлением.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Указано, что заявление компания подала еще 30 декабря.

— Разработчик вакцины — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи — дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для ее производства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины — в срок от 3 до 6 месяцев.

Ранее информация о якобы налаживании производства вакцины «Спутник V» в Харькове на заводе «Биолек» оказалась ложной.