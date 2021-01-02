Индия одобрила вакцину против COVID-19, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом страна открыла путь для масштабной кампании вакцинации во второй по численности населения стране мира. Министр информации и телерадиовещания Пракаш Джавадекар сообщил журналистам в субботу, что вакцина получила зеленый свет в пятницу.

Это первая вакцина от COVID-19, одобренная для использования в чрезвычайных ситуациях в Индии, которая имеет наибольшее количество зараженных после США.

Джавадекар сказал, что еще как минимум три вакцины ожидают утверждения — COVAXIN местной компании Bharat Biotch, ZyCoV-D от Zydus Cadila и российский Sputnik V.

— Индия, пожалуй, единственная страна, где готовятся как минимум четыре вакцины. Одна была одобрена вчера для экстренного использования, — сказал Пракаш Джавадекар.

Вакцина AstraZeneca/Oxford производится на местном уровне Индийским институтом сыворотки (SII). Ожидается, что Центральная организация по контролю за стандартами на медикаменты Индии (CDSCO) объявит дозировку и другие подробности о прививке позже.

SII подала заявку на введение двух полных доз с интервалом примерно 28 дней. Вакцина AstraZeneca/Oxford, которая получила первое одобрение в Великобритании во вторник, дешевле и проще в использовании, чем вакцины некоторых конкурентов, что является основным преимуществом в борьбе с пандемией.

Страна надеется сделать прививки 300 миллионам из 1,35 миллиарда человек в первые шесть-восемь месяцев этого года. SII, крупнейший в мире производитель вакцин, уже накопил около 50 миллионов доз вакцины AstraZeneca / Oxford, которая будет продана правительству по цене около 250 рупий (3,42 доллара) за дозу и 1000 рупий на частном рынке.

Ранее сообщалось, что Европейское управление по лекарственным средствам (EMA) не сможет в ближайшие недели одобрить использование вакцины против коронавируса, разработанную британско-шведским производителем AstraZeneca и Оксфордским университетом.