Европейское управление по лекарственным средствам (EMA) не сможет в ближайшие недели одобрить использование вакцины против коронавируса, разработанную британско-шведским производителем AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Об этом пишет Reuters.

— Они еще даже не подали нам заявку, — заявил заместитель исполнительного директора регулятора Ноэль Ватион.

По его словам, европейские регуляторы имеют недостаточно информации о препарате.

— Недостаточно даже для того, чтобы гарантировать условную маркетинговую лицензию. Нам нужны дополнительные данные о качестве вакцины. И после этого компания должна официально подать заявку, — сказал Ноэль Ватион.

Он предположил, что вакцину могут одобрить для использования уже в январе 2021 года.

Напомним, 23 декабря AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины от COVID-19.