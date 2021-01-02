Городской голова Николаева Александр Сенкевич пообещал озвучить кандидатуры на должность главы администрации Ингульского района в ближайшее время.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

Александр Сенкевич отметил работу исполняющего обязанности главы Ингульского района Антона Ужвы.

— Есть несколько кандидатур. Пока не буду называть, сохраню интригу. После Нового Года обсудим. Сегодня исполняющий обязанности Антон Ужва старается в рамках того бюджета, который у него остался от предшественников сделать все максимально, — сказал Александр Сенкевич.

Как сообщалось, депутатский корпус Николаевского горсовета пока не определился с дальнейшей судьбой районных администраций города. Нет единого мнения о том, нужно ли их ликвидировать либо расширить функции.

Напомним, 16 августа Юрий Гранатуров сообщил, что увольняется с должности главы администрации Ингульского района.