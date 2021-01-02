Вопрос существования районных администраций в Николаеве остается открытым. Пока в городском совете нет единого мнения об их дальнейшей судьбе.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Окончательное решение о ликвидации или сохранении районных администраций будет принято депутатами после изучения опыта других украинских городов.

— Я думаю, что в процессе обсуждения с депутатами мы придем к обоюдному мнению. Покажем, какие есть примеры успешных городов, как они работают. Вопрос пока открыт. Не могу сказать, что они будут ликвидированы или трансформированы, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр согласен с тем, что структура Николаевского городского совета нуждается в изменении, поскольку в рамках реформы децентрализации местные власти получили дополнительные полномочия, а для их выполнения нужны дополнительные люди.

Он также рассказал, что районные администрации на локальном уровне занимаются дорогами, парками, освещением, что является расширением функций Департамента ЖКХ. Однако эта работа иногда требует дополнительного контроля, поскольку выполняется недостаточно качественно.

— Есть понятие — дублирование функций, а есть — расширение функций. Например, у нас Департамент ЖКХ и администрация (районная, — прим.) делают дороги, ухаживают за зелеными насаждениями, пилят деревья, делают освещение. Принято такое решение, что Департамент ЖКХ работает по магистральным улицам, крупным паркам, скверам, районные администрации занимаются мелкими зонами внутриквартальными, проездами, освещением внутриквартальным и частным сектором. Видим, что не всегда эта работа выполняется хорошо и правильно, видим, что нужно устанавливать дополнительный контроль, — рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, в ходе пленарного заседания сессии, 24 декабря, Николаевский городской совет утвердил состав исполнительного комитета.