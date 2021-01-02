Принц Гарри и его жена Меган Маркл сильно разозлили королеву Великобритании Елизавету II. Причиной стало новогоднее обращение герцогов Сассекских.

Об этом сообщает издание Daily Express.

31 декабря 2020 года Меган Маркл и принц Гарри решили рассказать широкой общественности о запуске собственного сайта – Archewell.com. В приветственном письме королевский отпрыск принц Гарри назвал себя «сыном своей матери» — принцессы Дианы, трагически погибшей в автокатастрофе. При этом он не сказал ни слова о своем отце – принце Чарльзе, сыне Елизаветы.

Сайт и одноименный благотворительный фонд создали под предлогом попытки «построить лучший мир», однако неспособность корректно упомянуть в тексте важных членов семьи вызвало шквал негатива со стороны общественности и королевы.

Елизавета разочарована, ведь принц Уэльский Чарльз также активно занимается благотворительностью, и его фонд помощи уязвимому молодому поколению был основан гораздо раньше, чем благотворительные инициативы принцессы Дианы.

Королева серьезно задумалась о том, чтобы лишить Меган и Гарри титулов герцогов Сассекских.

Напомним, Королева Елизавета II в своем традиционном рождественском послании сказала, что в этом году из-за эпидемии коронавируса все, чего многие хотят на Рождество, это просто объятия.