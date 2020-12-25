Королева Елизавета II в своем традиционном рождественском послании сказала, что в этом году из-за эпидемии коронавируса все, чего многие хотят на Рождество, это просто объятия.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Обращаясь к нации, 94-летняя королева неоднократно говорила о надежде на будущее. При этом она признала, что миллионы британцев не смогут провести свои обычные семейные торжества в этом году.

— Конечно, для многих это время года будет печальным, некоторые оплакивают потерю близких им людей, а другие скучают по друзьям и членам семьи, изолированным в целях безопасности, когда все, что они действительно хотят на Рождество, - это простые объятия или пожатие руки, — сказала Елизавета II. — Если вы среди них, вы не одиноки, — добавила британская королева. — Примечательно, что год, который неизбежно разделял людей, во многом сблизил нас, — сказала королева, добавив, что монаршая семья была вдохновлена историями тех, кто вызвался помочь другим нуждающимся. — В Соединенном Королевстве и во всем мире люди прекрасно справились с вызовами года, и я так горжусь и тронута этим тихим несокрушимым духом, — добавила она.

Сама королева была вынуждена отказаться от традиционных рождественских праздников с семьей и проводит праздничный сезон в Виндзорском замке со своим 99-летним мужем, принцем Филиппом.