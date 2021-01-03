За последние сутки в Николаевской области зарегистрировано 314 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, из них в Николаеве - 252.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В целом по области с начала эпидемии зафиксировано 32 тысячи 474 случая коронавируса.
За сутки коронавирус выявили у 7 медиков, всего с начала эпидемии у 1400. За сутки от коронавирусной болезни выздоровели 29 человек, всего недуг преодолели — 14487 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 528, за сутки — 5.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 536 человек, методом ИФА — 20.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось 79 человек с подозрением на COVID-19.
По состоянию на сегодняшнее утро по данным информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины», на стационарном лечении в больницах Николаевской области находится 1078 больных коронавирусом или в подозрением на него.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4576 человек, зафиксировано 123 летальных случая, 6250 пациентов выздоровели.
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За последние сутки в Николаевской области зарегистрировано 314 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, из них в Николаеве - 252.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В целом по области с начала эпидемии зафиксировано 32 тысячи 474 случая коронавируса.
За сутки коронавирус выявили у 7 медиков, всего с начала эпидемии у 1400. За сутки от коронавирусной болезни выздоровели 29 человек, всего недуг преодолели — 14487 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 528, за сутки — 5.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 536 человек, методом ИФА — 20.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось 79 человек с подозрением на COVID-19.
По состоянию на сегодняшнее утро по данным информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины», на стационарном лечении в больницах Николаевской области находится 1078 больных коронавирусом или в подозрением на него.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4576 человек, зафиксировано 123 летальных случая, 6250 пациентов выздоровели.