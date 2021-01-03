За последние сутки в Николаевской области зарегистрировано 314 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, из них в Николаеве - 252.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

В целом по области с начала эпидемии зафиксировано 32 тысячи 474 случая коронавируса.

Николаев — 22059 ( +252 );

); Первомайск — 1038 ( +1 );

); Южноукраинск — 1091 ( +1 );

); Вознесенск — 844;

Очаков — 507 ( +17 );

); Арбузинский район — 311;

Баштанский район — 488 (+14);

Березанский район — 418;

Братский район —240 ( +6 );

); Березнеговатский район —204;

Веселиновский район — 298 ( +16 );

); Витовский район —1155 ( +2 );

); Вознесенский район — 285 ( +1 );

); Врадиевский район — 231 ( +1 );

); Еланецкий район — 147;

Вознесенский район — 278;

Казанковский район— 361;

Кривоозерский район — 250;

Николаевский район — 431;

Новобугский район — 257;

Новоодесский район — 534;

Очаковский район — 246 ( +3 );

); Первомайский район — 423;

Снигиревский район — 378.

За сутки коронавирус выявили у 7 медиков, всего с начала эпидемии у 1400. За сутки от коронавирусной болезни выздоровели 29 человек, всего недуг преодолели — 14487 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 528, за сутки — 5.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 536 человек, методом ИФА — 20.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось 79 человек с подозрением на COVID-19.

По состоянию на сегодняшнее утро по данным информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины», на стационарном лечении в больницах Николаевской области находится 1078 больных коронавирусом или в подозрением на него.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4576 человек, зафиксировано 123 летальных случая, 6250 пациентов выздоровели.