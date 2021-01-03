Применение российской вакцины от коронавируса в Украине недопустимо и создает значительные риски.

Об этом заявил пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что власть обязана в ближайшие месяцы обеспечить массовые прививки для украинцев вакцинами проверенных мировых производителей.

— У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру, ко всем качественным производителям вакцины - кроме российских. Поскольку применение российской вакцины наоборот будет тянуть за собой риски, - убежден Петр Порошенко.

Он отметил, что в течение 2021 года должно быть привито от коронавируса все население Украины.

— Весной заканчивается период, когда облегчается распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января мы должны провакцинировать всех, - сказал Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Николаевской области зарегистрировано 314 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, из них в Николаеве - 252.