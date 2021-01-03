В Николаеве мужчина совершил ДТП на своем автомобиле, врезавшись в дерево, после чего решил пойти пешком в сторону села Мешково-Погорелово, где попал под колеса уже автомобиля «Audi A6» и скончался от полученных травм.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Инцидент произошел сегодня, 3 января. На пересечении улиц Космонавтов и Троицкой в Ингульском районе Николаева 27-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer», по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись в дерево.

После этого мужчина вышел из автомобиля и направился в сторону села Мешково-Погорелово, где в районе автозаправки на проходной части попал под колеса машины «Audi A6» под управлением 39-летнего местного жителя, который убежал с места преступления.

В результате происшествия 27-летний мужчина от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

Спустя некоторое время водитель автомобиля «Audi A6» вернулся на место происшествия уже на другом автомобиле.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Также будет назначен ряд экспертиз, в том числе и на определение состояния опьянения у 39-летнего мужчины.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, которые управляют транспортными средствами, что привело к смерти». Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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