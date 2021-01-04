По состоянию на 3 января 2021 года в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже более 84,6 миллионов человек, от последствий болезни умерло 1,8 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Так, всего в мире COVID-19 инфицировано 84 681 802 человека, в то же время выздоровели 47 698 529. Количество умерших возросло до 1 837 762.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (20 431 220), Индия (10 323 965), Бразилия (7 716 405), Россия (3 203 743), Франция (2 700 480), Великобритания (2 607 544), Турция (2 232 035) и Италия (2 141 201).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (350 215), Бразилии (195 725) и Индии (149 435).

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4576 человек, зафиксировано 123 летальных случая, 6250 пациентов выздоровели.