Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 078 251 человек, из них 733 558 выздоровели, летальных исходов — 18 927.

Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина. Также в стране с 8 по 24 января будет действовать локдаун.

Напомним, за предыдущие сутки в Николаевской области зарегистрировано 314 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, из них в Николаеве - 252. Николаевская область среди худших по заболеваемости коронавирусом