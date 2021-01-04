За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4158 человек, зафиксировано 73 летальных случая, 4693 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 4 января, передает Новое время.
Суточный показатель заболеваемости снизился после новогодних выходных. Днем ранее заболели 4576 человек, 2 января — 5038, 1 января — 9432.
Показатель заболеваемости за минувшие сутки является самым низким за последние три месяца, 5 октября обнаружили 3774 случая заражения COVID-19. После этого фиксировался рост.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 078 251 человек, из них 733 558 выздоровели, летальных исходов — 18 927.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина. Также в стране с 8 по 24 января будет действовать локдаун.
Напомним, за предыдущие сутки в Николаевской области зарегистрировано 314 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, из них в Николаеве - 252. Николаевская область среди худших по заболеваемости коронавирусом
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4158 человек, зафиксировано 73 летальных случая, 4693 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро понедельника, 4 января, передает Новое время.
Суточный показатель заболеваемости снизился после новогодних выходных. Днем ранее заболели 4576 человек, 2 января — 5038, 1 января — 9432.
Показатель заболеваемости за минувшие сутки является самым низким за последние три месяца, 5 октября обнаружили 3774 случая заражения COVID-19. После этого фиксировался рост.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 078 251 человек, из них 733 558 выздоровели, летальных исходов — 18 927.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина. Также в стране с 8 по 24 января будет действовать локдаун.
Напомним, за предыдущие сутки в Николаевской области зарегистрировано 314 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19, из них в Николаеве - 252. Николаевская область среди худших по заболеваемости коронавирусом