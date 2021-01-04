В бюджете Николаева на 2021 год не предусмотрели денег на завершение работ по реконструкции спорткомплекса «Надежда».

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

По его словам, это обусловлено ограниченными возможностями нынешнего бюджета и необходимостью завершения работ на других важных объектам социальной сферы. Однако мэр надеется, что деньги на «Надежду» найдутся в результате перевыполнения бюджета.

— Я говорил о том, что мы постараемся закончить «Надежду», наш спорткомплекс в следующем (2021, - прим.) году. На сегодняшний день на «Надежду» не выделено ни копейки. Просто сегодня есть более важные объекты: раскрытые садики, школы, крыши, которые важнее сегодня отремонтировать. «Надежду» нам нужно утеплить до конца, сделать ремонты. Мы сделали сегодня там ремонт санузлов, и она еще как-то может подождать полгода до перевыполнения, пока мы получим деньги с акциза, потому что мы его не учитывали в бюджете, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что ранее начальник Управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока заявлял, что на завершение реконструкции спортивной школы «Надежда» в следующем году нужно еще 18 миллионов гривен.

В октябре 2020 года был завершен первый этап капитального ремонта спорткомплекса «Надежда». За счет бюджета города выполнили следующие работы: отремонтировали и утеплили крышу, цоколь и отмостку, обустроили водоотведение, выполнили комплексный монтаж фасада с термомодернизацией и современным освещением, установили фасадную систему в 3D-формате, а также капитально отремонтировали санузлы (установили сенсорное оборудование, дополнительное освещение и сделали все условия для людей с инвалидностью).