По состоянию на 10:00 4 января в Николаевской области зарегистрировано 84 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 32558 (+84) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1407 (7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 14487. Умерло всего от последствий COVID-19 - 531, за сутки - 3.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4158 человек, зафиксировано 73 летальных случая, 4693 пациента выздоровели.
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По состоянию на 10:00 4 января в Николаевской области зарегистрировано 84 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 32558 (+84) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1407 (7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 14487. Умерло всего от последствий COVID-19 - 531, за сутки - 3.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4158 человек, зафиксировано 73 летальных случая, 4693 пациента выздоровели.