По состоянию на 10:00 4 января в Николаевской области зарегистрировано 84 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 32558 (+84) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 22135 (+76)

Первомайск - 1038;

Южноукраинск - 1091;

Вознесенск - 844;

Очаков - 507;

Арбузинский район - 311;

Баштанский район - 489 (+1)

Березанский район - 418;

Братский район - 240;

Березнеговатский район - 205 (+1)

Веселиновский район - 298;

Витовский район - 1158 (+3)

Вознесенский район - 285;

Врадиевский район - 231;

Еланецкий район - 147;

Доманевский район - 278;

Казанковский район - 363 (+2)

Кривоозерский район - 250;

Николаевский район - 431;

Новобугский район - 257;

Новоодесский район - 534;

Очаковский район - 246;

Первомайский район - 423;

Снигиревский район - 379 (1).

Заболевание COVID-19 установлен в 1407 (7) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 14487. Умерло всего от последствий COVID-19 - 531, за сутки - 3.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4158 человек, зафиксировано 73 летальных случая, 4693 пациента выздоровели.