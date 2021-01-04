Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады по итогам 2020 года.

Главными прогульщиками Совета стали народные депутаты группы «За будущее». В среднем в течение года на пленарные заседания приходили только половина депутатов группы — 46%, сообщает пресс-служба КИУ.

Также низкие показатели регистрации у народных депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь». В среднем на заседаниях Рады регистрировалось 53% депутатов политсилы. У депутатов ВО «Батькiвщина» показатели посещения на уровне 56%.

Высокие результаты у депутатов группы «Доверие» и фракции «Голос». В среднем на заседание приходили 67% нардепов «Голоса» и 68% — «Доверия».

Лидерами по посещениями Совета в течение 2020 стали народные депутаты «Слуги Народа» и «Европейской солидарности». В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 71% депутатов «Европейской солидарности» и 72% депутатов «Слуги народа».

Всего в 2020 году состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады Украины.

Напомним, 60 депутатов Верховной Рады прогуляли в апреле более 30% голосований, и по закону зарплату за месяц им не должны выдавать.