Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что в этом году в стране планируют впервые провести трансплантацию легких, а также нижних конечностей.

Об этом он рассказал в ходе брифинга 4 января, который транслировался на Facebook, передает Страна.

– Наша цель в 2021 году: минимум 250 трансплантаций. В наших планах в 2021 году – не отправлять людей на трансплантацию почки и печени за границу, наши врачи в состоянии сделать эти трансплантации. Также планируем в этом году провести трансплантацию легких, верхних и нижних конечностей, - сказал он.

Степанов также рассказал, что в Украине хотят внедрить пакет медицинских гарантий по сопровождению пациентов после трансплантации.

– Нам необходимо внедрить пакет Программы медгарантий медуслуг по посттрансплантационному сопровождению. Также мы разработаем механизм привлечения к транспортировке анатомических материалов и реципиентов всех видов транспорта, в том числе гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, Нацполиции, Госпогранслужбы. Помимо этого, мы планируем внедрить инструменты оценки качества работы отделений интенсивной терапии и механизм оценки ведения пациентов с поражением головного мозга в медучреждениях, - добавил он.

Напомним, в декабре 2020 года в Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетнему ребенку от погибшего донора.