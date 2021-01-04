В воскресенье, 4 января, в Заводском районе Николаева провели дезинфекцию мусорных баков.

Об этом сообщается на странице администрации района в Facebook.

— Сотрудники отдела санитарной инспекции администрации Заводского района (глава Виктор Дмитрук) организовали дезинфекцию 64 контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов в частном секторе на территории района, - сказано в сообщении.

Отмечается, что работы по дезинфекции мусорных баков выполнялась подрядной организацией ООО «Стройсервис-НК».

Стоит отметить, что согласно данным системы электронных закупок ProZorro, администрация Заводского района заказала услугу по дезинфекции мусорных баков за 886 тысяч 138 гривен. При этом, подрядчик за эту сумму должен будет проводить дезинфекцию контейнеров до 31 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что по заказу администрации Центрального района Николаева работники коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» проводят дезинфекцию 31 остановки общественного транспорта.