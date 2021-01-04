Сегодняшнюю транспортировку крупногабаритного груза на Намыв перенесли на ночь для удобства жителей Николаева, речь идет о перевозке котлоагрегата в котельную.

Об этом сообщили в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Изначально с 11.00 до 16.00 допускали ограничение движения по проспекту Героев Украины, Ингульскому мосту, улице Пушкинской, проспекте Центральному, улице Генерала Карпенко, улице Белой (разгрузка).

Транспортировка будет осуществляться в сопровождении полиции.