Сегодняшнюю транспортировку крупногабаритного груза на Намыв перенесли на ночь для удобства жителей Николаева, речь идет о перевозке котлоагрегата в котельную.
Об этом сообщили в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Изначально с 11.00 до 16.00 допускали ограничение движения по проспекту Героев Украины, Ингульскому мосту, улице Пушкинской, проспекте Центральному, улице Генерала Карпенко, улице Белой (разгрузка).
Транспортировка будет осуществляться в сопровождении полиции.
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Сегодняшнюю транспортировку крупногабаритного груза на Намыв перенесли на ночь для удобства жителей Николаева, речь идет о перевозке котлоагрегата в котельную.
Об этом сообщили в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Изначально с 11.00 до 16.00 допускали ограничение движения по проспекту Героев Украины, Ингульскому мосту, улице Пушкинской, проспекте Центральному, улице Генерала Карпенко, улице Белой (разгрузка).
Транспортировка будет осуществляться в сопровождении полиции.