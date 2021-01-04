Пограничники совместно с представителями ГФС пресекли попытку незаконного перемещения в оккупированную часть Луганщины икон и книг, которые могут представлять культурную ценность.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Сообщается, что 3 января в контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» прибыл 57-летний украинец. Он направлялся в оккупированную Брянку. Во время проверки в его сумке обнаружили предметы старины, датированные началом XІX и XX века.

Никаких разрешительных документов от Координационного центра на перемещение такого рода ценностей у мужчины не было.

Среди обнаруженного: икона св. Феодоры (1800 г.), книга «Лукреций о природе вещей» (1913 г.), «Географический атлас» (1890 г.), «Псалтырь» (1898 г.), икона Иисуса Христа (год неизвестен), которые, возможно, представляют историческую или иную культурную ценность и запрещены для перемещения через линию разграничения.

Сейчас предметы старины отправлены на экспертизу. В отношении мужчины составлены административные материалы.

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