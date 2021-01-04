В работе мессенджера Telegram случился крупный сбой.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Больше всего о неполадках сообщают в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Харькове и Минске. 82% процента жалоб касаются проблем с подключением к мессенджеру, остальные — с отправкой сообщений.

По состоянию на 14:00 поступило почти 10 тысяч сообщений о сбоях.

Напомним, европейская комиссия включила в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента, российскую социальную сеть «ВКонтакте». Также в списке оказался мессенджер Telegram.