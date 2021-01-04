Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу. При этом он пообещал, что Израиль не допустит создания ядерного оружия Ираном.

Об этом говорится в официальном заявлении Нетаньяху в Facebook.

– Решение Ирана продолжать нарушать свои обязательства, повышать уровень обогащения урана и развивать возможности для его обогащения в промышленных масштабах на подземных объектах нельзя объяснить никак иначе, кроме как продолжением реализации его намерения развивать военную ядерную программу, - написал он.

Напомним, 27 ноября в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Предполагается, что он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.