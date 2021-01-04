Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявил, что официальная статистика по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине не соответствует реальной ситуации, в стране резко упало количество тестирований в последние дни.
Об этом сообщает пресс-лужба политсилы.
— Посмотрите на статистику, последнюю доступную статистику, которая у нас была, — там несколько тысяч заболевших. Но посмотрите, сколько тестов сделано в этот день — 12 тысяч тестов... Вы в следующий раз делайте 1000 тестов и получите 500 заболевших — и выходите с «видосиками» о том, что у вас уже преодолен коронавирус, — сказал он.
По его словам, каждый день, по крайней мере, 20-30 человек обращаются за безотлагательной помощью, потому что не могут госпитализироваться.
— У них нет коек с кислородом, доступа к врачу, есть проблемы с проведением тестирования, они не имеют, в конце концов, денег, чтобы обеспечить себе лечение, — добавил экс-президент.
Ранее пятый Президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко принял участие во флеш-мобе благодарности украинским врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
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Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявил, что официальная статистика по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине не соответствует реальной ситуации, в стране резко упало количество тестирований в последние дни.
Об этом сообщает пресс-лужба политсилы.
— Посмотрите на статистику, последнюю доступную статистику, которая у нас была, — там несколько тысяч заболевших. Но посмотрите, сколько тестов сделано в этот день — 12 тысяч тестов... Вы в следующий раз делайте 1000 тестов и получите 500 заболевших — и выходите с «видосиками» о том, что у вас уже преодолен коронавирус, — сказал он.
По его словам, каждый день, по крайней мере, 20-30 человек обращаются за безотлагательной помощью, потому что не могут госпитализироваться.
— У них нет коек с кислородом, доступа к врачу, есть проблемы с проведением тестирования, они не имеют, в конце концов, денег, чтобы обеспечить себе лечение, — добавил экс-президент.
Ранее пятый Президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко принял участие во флеш-мобе благодарности украинским врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.