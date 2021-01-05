Конгрессмены от Демпартии США Тэд Лью и Кэтлин Райс потребовали начать уголовное расследование в отношении действующего президента страны Дональда Трампа. Они направили письмо в ФБР.

Когрессмены обратились к директору ФБР после информации о разговоре Трампа с госсекретарем Джорджии, пишет РБК-Украина.

— Как бывшие прокуроры мы с Кэтлин Райс считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений, когда во время разговора с госсекретарем штата Джорджия Раффенспергером требовал найти 11 780 голосов избирателей. Сегодня мы направили в ФБР письмо с требованием завести уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп по телефону требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера «найти» достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.