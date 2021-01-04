Об этом 3 декабря сообщила газета The Washington Post со ссылкой на аудиозапись разговора американского лидера с представителями власти Джорджии, которая оказалась в ее распоряжении. Фрагменты записи издание опубликовало у себя на сайте.

Сообщается, что часовой телефонный разговор состоялся 2 декабря. В нем Трамп якобы требует от Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани пересчитать голоса для отмены результатов выборов.

— Я просто хочу найти 11 780 голосов... Потому что мы победили в штате, — утверждал Дональд Трамп.

В то же время Раффенспергер призывы Трампа отверг: «Что же, господин президент, проблема в том, что у вас неправильные данные».

Во время разговора Трамп вновь заявил, что выборы в штате были сфальсифицированы, и если Раффенспергер и Джермани не найдут якобы уничтоженные бюллетени, то они будут соучастниками преступления.

— Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Вы знаете, это преступление, это уголовное преступление. И знаете, этого нельзя допустить. Это большой риск для тебя и для Райана, твоего адвоката. Это большой риск, — сказал Трамп Раффенспергеру.

В то же время чиновники настаивали во время разговора, что фальсификаций, о которых говорит Трамп, не было.

Напомним, Верховный суд США отказался рассматривать иск штата Техас, который поддержали еще 16 штатов, об отмене результатов голосования на выборах президента в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Джорджия из-за якобы фальсификации.

Аналогичное решение принял Федеральный суд штата Висконсин.