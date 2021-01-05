Великобритания возглавила группу послов стран «Большой семерки» (G7) по поддержке Украины.

Об этом говорится в сообщении группы послов стран G7 в Twitter.

— Поздравляем с Новым годом! Великобритания, как председательствующая в G7, гордится, что в этом году возглавит группу послов стран "Большой семерки" по поддержке Украины. Огромное спасибо посольству США в Киеве за отличное председательство в этой группе в 2020 году. Мы с нетерпением ждем замечательный 2021 в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ на благо всех украинцев, — говорится в сообщении.

Великобритания пообещала вскоре поделиться информацией о роли G7 и ее приоритетах на этот год.

Напомним, ранее послы стран Большой семерки подчеркнули важность быстрых действий для урегулирования ситуации в Конституционном суде Украины. Они, в частности, оценили действия Украины в этом направлении.