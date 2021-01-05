Великобритания возглавила группу послов стран «Большой семерки» (G7) по поддержке Украины.
Об этом говорится в сообщении группы послов стран G7 в Twitter.
— Поздравляем с Новым годом! Великобритания, как председательствующая в G7, гордится, что в этом году возглавит группу послов стран "Большой семерки" по поддержке Украины. Огромное спасибо посольству США в Киеве за отличное председательство в этой группе в 2020 году. Мы с нетерпением ждем замечательный 2021 в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ на благо всех украинцев, — говорится в сообщении.
Великобритания пообещала вскоре поделиться информацией о роли G7 и ее приоритетах на этот год.
Напомним, ранее послы стран Большой семерки подчеркнули важность быстрых действий для урегулирования ситуации в Конституционном суде Украины. Они, в частности, оценили действия Украины в этом направлении.
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
Великобритания возглавила группу послов стран «Большой семерки» (G7) по поддержке Украины.
Об этом говорится в сообщении группы послов стран G7 в Twitter.
— Поздравляем с Новым годом! Великобритания, как председательствующая в G7, гордится, что в этом году возглавит группу послов стран "Большой семерки" по поддержке Украины. Огромное спасибо посольству США в Киеве за отличное председательство в этой группе в 2020 году. Мы с нетерпением ждем замечательный 2021 в тесном сотрудничестве с нашими партнерами для поддержки Украины в проведении реформ на благо всех украинцев, — говорится в сообщении.
Великобритания пообещала вскоре поделиться информацией о роли G7 и ее приоритетах на этот год.
Напомним, ранее послы стран Большой семерки подчеркнули важность быстрых действий для урегулирования ситуации в Конституционном суде Украины. Они, в частности, оценили действия Украины в этом направлении.