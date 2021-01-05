Государственный департамент США призвал Иран «немедленно освободить танкер», который был захвачен Тегераном в водах Персидского залива.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента, передает Голос Америки.

— Соединенные Штаты следят за информацией о том, что иранский режим задержал танкер под флагом Республики Корея. Режим продолжает угрожать правам и свободам судоходства в Персидском заливе в рамках попытки вынудить международное сообщество ослабить санкционное давление. Мы присоединяемся к призыву Республики Корея к Ирану немедленно освободить танкер, — сказано в сообщении.

Задержание судна произошло на фоне возросшей напряженности между Тегераном и Сеулом из-за иранских средств, замороженных в южнокорейских банках из-за санкций США. Южная Корея подтвердила захват своего танкера-химовоза иранскими властями в водах Омана и потребовала его немедленного освобождения.

Несколько иранских СМИ, в том числе государственное телевидение, заявили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил судно из-за якобы загрязнения залива химическими веществами.