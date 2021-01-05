Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности.

Об этом он заявил в понедельник, 5 января, в ходе брифинга.

Отметим, что 4 января появилась информация, что на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

Однако, министр говорит, что эта информация не соответствует действительности.

— Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной, — заявил Максим Степанов.

Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.