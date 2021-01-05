Саудовская Аравия планирует вновь открыть свои границы и воздушное пространство для Катара, таким образом прекратив введенную в 2017 году блокаду страны. Это стало частью достигнутых накануне договоренностей между Катаром и Саудовской Аравией вместе с союзниками.

Об этом сообщил министр иностранных дел Кувейта Ахмед Насер аль-Мухаммед ас-Сабах (Кувейт выступил посредником в решении конфликта), передает DW.

Заявление по урегулированию более чем трехлетнего спора поступило в канун саммита стран — участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который должен состояться 5 января в Эр-Рияде.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что именно на саммите 5 января и будет подписано соглашение о снятии блокады и нормализации отношений между странами. Катар же в ответ должен отозвать иски против стран — участниц соглашения.

По словам собеседника агентства, соглашение о снятии блокады было достигнуто с помощью зятя и старшего советника Трампа Джареда Кушнера.

С июня 2017 года страны Персидского залива — Саудовская Аравия вместе с Египтом, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) — ввели всеобъемлющее эмбарго в отношении Катара. Страну обвинили в поддержке и финансировании террористов. Доха в ответ подала иски в международные суды.

В течение трехлетней блокады эти арабские страны держали закрытыми свои границы, порты, а также воздушное пространство для граждан и компаний из Катара. В конце 2018 года Катар на фоне конфликта вышел из организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в которую входил много лет.

Напомним, власти Саудовской Аравии частично отменили запрет на совершение паломничества к исламским святыням.