В Минздраве уточнили список товаров, которыми можно будет торговать во время ужесточения карантина с 8 по 25 января.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава перечислил список товаров, которыми можно будет торговать с 00:00 8 января до 00:00 25 января.

— Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами для защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может осуществляться только при осуществлении адресной доставки заказов, - отметил министр.

По словам Максима Степанова, был вопрос относительно бытовой химии, сегодня на заседании Кабмина сделают уточнение относительно торговли этой группой товаров.

Напомним, Министерство здравоохранения не собирается отменять или переносить усиленный карантин, запланированный на 8−24 января 2021 года.