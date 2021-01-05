Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков в экстренном порядке выдала разрешение на использование вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет.
Об этом министр иностранных дел страны Марсело Эбрард написал на своей странице в Twitter.
— Очень хорошие новости — экстренное одобрение вакцины от AstraZeneca Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков. Таким образом, очень скоро начнется производство (препарата) в Мексике, - написал он.
Власти планируют использовать более 75 миллионов доз препарата для вакцинации.
Напомним, что Великобритания станет первой страной, которая начнет использовать недорогую и легко транспортируемую вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков в экстренном порядке выдала разрешение на использование вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет.
Об этом министр иностранных дел страны Марсело Эбрард написал на своей странице в Twitter.
— Очень хорошие новости — экстренное одобрение вакцины от AstraZeneca Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков. Таким образом, очень скоро начнется производство (препарата) в Мексике, - написал он.
Власти планируют использовать более 75 миллионов доз препарата для вакцинации.
Напомним, что Великобритания станет первой страной, которая начнет использовать недорогую и легко транспортируемую вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.