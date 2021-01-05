Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков в экстренном порядке выдала разрешение на использование вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

Об этом министр иностранных дел страны Марсело Эбрард написал на своей странице в Twitter.

— Очень хорошие новости — экстренное одобрение вакцины от AstraZeneca Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков. Таким образом, очень скоро начнется производство (препарата) в Мексике, - написал он.

Власти планируют использовать более 75 миллионов доз препарата для вакцинации.

Напомним, что Великобритания станет первой страной, которая начнет использовать недорогую и легко транспортируемую вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.