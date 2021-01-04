Великобритания станет первой страной, которая начнет использовать недорогую и легко транспортируемую вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В понедельник в шести больницах Англии будут сделаны первые из примерно 530 000 прививок, подготовленных Британией.

В ближайшие дни программа будет распространена на сотни других британских объектов, и правительство надеется, что в течение нескольких месяцев она доставит десятки миллионов доз.

– Это поворотный момент в нашей борьбе с этим ужасным вирусом, и я надеюсь, что он вселит новую надежду на всех, что конец этой пандемии близок, - сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

В прошлом месяце Великобритания стала первой страной, применившей другую вакцину производства Pfizer и BioNTech, которая должна храниться при очень низких температурах. На сегодняшний день Великобритания вакцинировала ею около миллиона человек.

Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевле и может храниться при температуре обычного холодильника, что упрощает транспортировку и использование. В воскресенье Индия одобрила эту вакцину для использования в экстренных случаях.

Случаи COVID-19 в Великобритании резко выросли в последние недели, чему способствовал новый, более заразный вариант вируса.

В воскресенье было зарегистрировано почти 55 000 новых случаев, и в общей сложности более 75000 человек в стране умерли от COVID-19 во время пандемии, что является вторым по величине числом в Европе.

Ранее в Польше в первые дни вакцинации против коронавируса прививки получили некоторые известные деятели культуры и политики, хотя в первую очередь вакцинировать должны медиков в группе риска. Из-за этого разгорелся скандал.