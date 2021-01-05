В Словакии подтвердили инфицирование новым, так называемым британским штаммом коронавируса, который более заразен по сравнению со своими предшественниками.
Уже известно о нескольких случаях заражения, у пациентов наблюдается большая вирусная нагрузка, сообщил министр здравоохранения Словакии Марек Крайчий в Facebook.
По его словам, распространение нового штамма чаще встречается у людей до 60 лет и интенсивнее среди детей. Особенности этого штамма – на 70% выше заразность и большая вирусная нагрузка на организм.
— Клинические признаки и летальность заболевания новым вариантом остаются неизменными относительно исходного вируса, - сообщил Марек Крайчий.
Он добавил, что первые случаи были зафиксированы в районе Михайловцев на востоке Словении.
Напомним, недавно в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он может быть опасен, в частности, для детей.
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В Словакии подтвердили инфицирование новым, так называемым британским штаммом коронавируса, который более заразен по сравнению со своими предшественниками.
Уже известно о нескольких случаях заражения, у пациентов наблюдается большая вирусная нагрузка, сообщил министр здравоохранения Словакии Марек Крайчий в Facebook.
По его словам, распространение нового штамма чаще встречается у людей до 60 лет и интенсивнее среди детей. Особенности этого штамма – на 70% выше заразность и большая вирусная нагрузка на организм.
— Клинические признаки и летальность заболевания новым вариантом остаются неизменными относительно исходного вируса, - сообщил Марек Крайчий.
Он добавил, что первые случаи были зафиксированы в районе Михайловцев на востоке Словении.
Напомним, недавно в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он может быть опасен, в частности, для детей.