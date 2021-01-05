Президент Армении Армен Саргсян заразился коронавирусом.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Управление информации администрации президента Армении в Лондоне была успешно проведена операция на ноге.

– Однако у президента также есть симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат, - сказано в сообщении.

В администрации президента также добавили, что Армен Саргсян временно продолжит свою деятельность удаленно

Напомним, ранее новый так называемый британский штамм коронавируса подтвердился в Грузии.