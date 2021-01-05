Президент Армении Армен Саргсян заразился коронавирусом.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Управление информации администрации президента Армении в Лондоне была успешно проведена операция на ноге.
– Однако у президента также есть симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат, - сказано в сообщении.
В администрации президента также добавили, что Армен Саргсян временно продолжит свою деятельность удаленно
Напомним, ранее новый так называемый британский штамм коронавируса подтвердился в Грузии.
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
Президент Армении Армен Саргсян заразился коронавирусом.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Управление информации администрации президента Армении в Лондоне была успешно проведена операция на ноге.
– Однако у президента также есть симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат, - сказано в сообщении.
В администрации президента также добавили, что Армен Саргсян временно продолжит свою деятельность удаленно
Напомним, ранее новый так называемый британский штамм коронавируса подтвердился в Грузии.